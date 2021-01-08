Дом, в котором находится ростовская квартира Дональда Трампа, признали аварийным

08.01.2021, 14:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ночь с 6 на 7 января мэрия Ростова-на-Дону признала аварийным и непригодным для проживания дом на углу Пушкинской улицы и Будённовского проспекта, одна из квартир в котором принадлежит президенту США Дональду Трампу.

«Дом Трампа», как его называют ростовчане, был достроен в 1917 году, вскоре после Февральской революции. Из его окон видны красивый сквер и штаб Южного военного округа. Несмотря на столетний возраст, дом, по мнению жильцов, находится в отличном состоянии. Пять лет назад его капитально отремонтировали, после чего уже два раза делали косметический ремонт фасада.

Признание дома аварийным произошло неожиданно – 6 января, за три часа до православного Рождества, во двор прибыла комиссия Госжилинспекции и Роспотребнадзора, чиновники подписали несколько бумаг, не входя в здание, а уже в полночь мэр города издал постановление о признании дома непригодным для проживания.

Дональд Трамп купил квартиру в этом доме примерно за год до избрания президентом. Неизвестно, собирался ли он жить здесь или хотел просто выгодно инвестировать – квартиры в доме стабильно росли в цене.

Жильцы уверены, что решение мэрии – мелкая месть Дональду Трампу за «мягкотелость» при отстаивании президентского кресла. Но они не понимают, почему в международных разборках должны страдать далёкие от политики ростовчане.

Постановление ростовской мэрии лишает Дональда Трампа свободы манёвра. Теперь, если ему потребуется жильё в России, он не сможет зарегистрироваться в собственной квартире. А жить без регистрации иностранец в нашей стране не может.