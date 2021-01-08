 

Верховный лидер Ирана запретил покупать вакцины от COVID-19 у США и Великобритании

08.01.2021, 14:48, Новости дня
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Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил импортировать вакцины от коронавируса, разработанные в США и Великобритании. Об этом говорится в заявлении на его официальной странице 8 января. 

По словам Хаменеи, он не верит в эффективность этих вакцин.

“Если бы американцы могли разработать вакцину, то у них бы не было такого фиаско с COVID-19 в их собственной стране, когда за один день болезнь унесла жизни около 4000 человек”, – сказал аятолла.

По словам Хаменеи, то, что в США от коронавирусной инфекции умирает такое количество людей, доказывает, что американская вакцина не эффективна. Хаменеи заявил, что не доверяет и Франции. 

“Я не верю в них. Иногда они хотят испытать вакцины на других странах. Я не оптимистично отношусь к Франции из-за случаев зараженной крови”, – пояснил он. 

Иранский лидер не исключил закупку вакцин в других странах, где, по его мнению, “есть несколько хороших, успешных опытов и постфармакологических испытаний вакцин против коронавируса, которые признаны официально”.

Иран ведет собственную разработку вакцин от COVID-19, писала 1 января Tehran Times. Верховный лидер назвал вакцину от коронавируса источником чести и достоинства для страны. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью российской газете “Известия” заявлял, что прорабатываются планы совместного ирано-российского производства вакцины. 

По данным министерства здравоохранения страны, в Иране с начала пандемии обнаружили более 1,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерло от COVID-19 более 56 тыс. человек

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса производства компании Moderna. Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США еще 11 декабря прошлого года, а массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря.

Великобритания первой в мире одобрила для широкого использования вакцину BNT162b2. Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции этой вакциной в стране начали 8 декабря. Прививку от коронавируса обещали сделать королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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