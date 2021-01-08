 

Некоторые станции метро в Киеве могут ограничить на вход на период локдауна

08.01.2021, 14:48, Новости дня
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Некоторые станции киевского метро могут ограничить на вход на период действия “карантина зимних каникул” в Украине с 8 января по 00.00 25 января. Об этом заявила администрация Киевского метрополитена, информирует Facebook коммунального предприятия.

“С 8-го по 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мер”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2819899308257466

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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