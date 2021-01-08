Сенаторы и конгрессмены США призвали проверить полицию Капитолия после штурма здания

08.01.2021, 14:48, Новости дня

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Американские законодатели призвали проверить полицию Капитолия после массовых беспорядков в Вашингтоне и штурма здания, в которое 6 января прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщи л “Голос Америки” 7 января со ссылкой на заявления нескольких сенаторов и конгрессменов.

“Появится много видеороликов, часть из которых вызовет беспокойство, а часть продемонстрирует героизм. Необходимо провести полное расследование, чтобы выяснить, каким образом была так быстро нарушена система безопасности Капитолия”, – заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Конгрессмен Тим Райан (от Демократической партии) указал на недостаточно тщательную подготовку к митингам. Член Палаты представителей, демократ Ильхан Омар добавила, что Америка тратит миллиарды долларов на национальную безопасность, но при этом не смогла защитить столицу от беззаконной толпы.

Сенатор-республиканец Митт Ромни поблагодарил полицию Капитолия, ФБР, Секретную службу и Национальную гвардию, высоко оценив их профессионализм и храбрость. Конгрессмен-демократ из Орегона Эрл Блуменауэр поблагодарил “невоспетых героев” Капитолия: обслуживающий персонал и сотрудников административных служб.

Двое американских министров подали в отставку после беспорядков в Капитолии. Первой об уходе с должности заявила министр транспорта Элейн Чао. Следом за ней 8 января об увольнении заявила министр образования Бетси ДеВос. Она прямо обвинила Трампа в случившихся беспорядках и добавила, что для нее это стало переломным моментом.

На фоне захвата Капитолия об уходе со своих должностей заявили социальный секретарь Белого дома Рики Никета, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, глава администрации первой леди Стефани Гришэм, главный советник Трампа по Китаю Мэтт Поттингер и глава полиции Капитолия США Стивен Сунд.

Трамп 6 января перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов новоизбранного президента страны Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции Капитолия. В Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.