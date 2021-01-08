После штурма Капитолия Трамп и Пенс не разговаривают

08.01.2021, 14:48, Новости дня

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Между президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом испортились отношения после беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Телеканал отмечает, что Трамп сердится на Пенса, в то время как сам вице-президент разочарован и опечален Трампом.

Недовольство Пенса Трампом особо усилилось после того, как президент несколько недель пытался убедить вице-президента в одностороннем порядке отменить выборы, подчеркивает CNN. Очередной призыв от Трампа отправить на пересмотр результаты голосования в спорных штатах прозвучал 6 января, и Пенс отказался.

Телеканал также отмечает, что Пенс звонил исполняющему обязанности министра обороны Кристоферу Миллеру, призывая Национальную гвардию отреагировать на события в Вашингтоне. В Белом доме этот шаг приписывали Трампу.

По данным источников журналистов, Трамп с 6 января не связывался с Пенсом, но каких-то решительных шагов, к примеру, отправить вице-президента в отставку, он делать не планирует.

Накануне сенатор от штата Оклахома и республиканец Джеймс Инхоф говорил, что Пенс был в ярости от действий Трампа и его роли в массовых беспорядках.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который, в случае победы, должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.