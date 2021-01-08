 

В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом

08.01.2021, 14:40, Разное
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До наступления Нового года специалисты каждый день фиксировали порядка 27-28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в России. В течение праздничных дней этот показатель планомерно снижался.

За минувший четверг в России зафиксировали 23,652 инфицированных ковидом, 454 пациента скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составило
3 355 794 человек. По данным российского оперативного штаба по коронавирусу, у 11,4% пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме.

Самая напряженная ситуация с коронавирусом в России сегодня наблюдается в Москве, где за сутки заразились 5027 человек и скончался 71 пациент. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург с 3017 заболевших и 55 умерших. Тройку лидеров замыкает Московская область, где инфекцию подхватили 1226 человек. За сутки в Подмосковье от ковида скончался 21 человек.

Помимо них тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. В список также попали Иркутская, Ульяновская, Мурманская, Вологодская, Саратовская области и Хабаровский край.



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