Названы требующие обращения к врачу виды боли

08.01.2021, 14:18, Разное

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Доктор Андрей Барановский объяснил, какие боли требуют срочного обращения к врачу. В новогодние каникулы люди обычно позволяют себе запрещенные продукты и лишний алкоголь. Нередко после этого появляется дискомфорт в животе, который заглушается таблетками, но такие действия приводят к тому, что из виду упускаются серьезные заболевания.

К врачу необходимо обратиться, если появилась внезапная боль. В этом не всегда виновата употребляемая еда. Возможно, имеется холецистит или же панкреатит. Для таких состояний характерен дискомфорт вверху живота, рвота с желчью, тошнота, привкус горечи во рту.

У людей с хроническими проблемами регулярно возникают боли в животе. Важно следить за появлением новых факторов, которые могут спровоцировать ухудшение текущей ситуации. Боль дает о себе знать и в ночное время суток. Наиболее опасным состоянием врач считает ухудшение здоровья на голодный желудок. Это говорит об обострении гастрита или же язвенной болезни. Среди симптомов нередко присутствует рвота и жидкий стул.

Боль может появляться из-за ошибок, допущенных в рамках самолечения. Самодиагностика зачастую не приводит ни к чему хорошему. Лучше лишний раз вызвать скорую помощь, а не употреблять таблетки.