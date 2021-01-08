 

Полюса Марса загадочным образом колеблются каждые 200 дней

08.01.2021, 14:18, Разное
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Ученые установили, что полюса Марса в течение каждых 200 дней отклоняются от оси вращения на 10 сантиметров. В Солнечной системе это вторая планета после Земли, где обнаружены аномалии подобного рода.
Первым, кто подробно изучил отклонения полюсов от оси вращения, стал астроном Сет Карло Чендлер, поэтому колебания были названы в его честь. Данный эффект наблюдается на планетах, не являющихся идеально круглыми. Так, Земля словно приплюснута сверху и снизу, что делает ее шарообразной.

На Земле колебания Чендлера носят ярко выраженный характер. Каждые 433 дня полюса планеты отклоняются на девять метров, совершая колебания по круговой схеме. С течением времени они утихают, но потом повторяются вновь. Колебания на Марсе удалось зафиксировать благодаря данным, которые собрали спутники Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Global Surveyor.



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