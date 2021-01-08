Названы спасительные для пациентов с коронавирусом средства

08.01.2021, 14:18, Разное

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Ученые назвали средства, которые для пациентов с коронавирусом могут оказаться спасением. Смертность в таком случае удается снизить на 24%.

Результаты проводимых исследований показывают, что жизнь пациентов с COVID-19 могу спасти препараты от артрита. Два лекарственных средства помогают каждому 12 заболевшему, находящемуся в отделении интенсивной терапии. Ученые предложили использовать тоцилизумаб для лечения пациентов, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию. Еще одно лекарство – сарилумаб, оно не только спасает жизнь заболевшему, но и сокращает время его пребывания в отделении интенсивной терапии.

Оба средства являются антагонистами рецепторов IL-6, которые способствуют ослаблению действия белков. Последние способны спровоцировать воспалительную реакцию. Новые результаты исследователи получили в ходе клинического исследования с участием почти четырех тысяч пациентов. Специалисты обнаружили, что те, кто принимал вышеназванные препараты, выздоравливал быстрее. Палату интенсивной терапии они покидали в среднем на 7-10 раньше, чем те, кто не употреблял данные лекарства.