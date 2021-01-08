 

Названы спасительные для пациентов с коронавирусом средства

08.01.2021, 14:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые назвали средства, которые для пациентов с коронавирусом могут оказаться спасением. Смертность в таком случае удается снизить на 24%.
Результаты проводимых исследований показывают, что жизнь пациентов с COVID-19 могу спасти препараты от артрита. Два лекарственных средства помогают каждому 12 заболевшему, находящемуся в отделении интенсивной терапии. Ученые предложили использовать тоцилизумаб для лечения пациентов, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию. Еще одно лекарство – сарилумаб, оно не только спасает жизнь заболевшему, но и сокращает время его пребывания в отделении интенсивной терапии.

Оба средства являются антагонистами рецепторов IL-6, которые способствуют ослаблению действия белков. Последние способны спровоцировать воспалительную реакцию. Новые результаты исследователи получили в ходе клинического исследования с участием почти четырех тысяч пациентов. Специалисты обнаружили, что те, кто принимал вышеназванные препараты, выздоравливал быстрее. Палату интенсивной терапии они покидали в среднем на 7-10 раньше, чем те, кто не употреблял данные лекарства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Суд обязал Джоан Роулинг сделать сына Гарри Поттера трансгендером

31.12 / Герман Стерлигов намерен полностью отказаться от ГМО в новом году

13.10 / Мнение: Ближние подступы

08.10 / На поверхности Луны могут находиться фрагменты Венеры

20.11 / У них украдено детство – Личное мнение

16.08 / “Подпишите фото”: Полина Гагарина похвасталась перед поклонниками рельефными формами

29.07 / Видео дня: принцесса Анна объясняет королеве Елизавете II, как пользоваться Zoom

24.07 / Мнение: Как менялась мода в ювелирном искусстве после Людовика

13.09 / Паническая атака: умереть и не встать?

11.10 / Мнение: Протесты в Минске.11.10.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска