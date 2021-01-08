 

Мнение: Вторая свежесть ЖЖ

08.01.2021, 14:12, Разное
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Периодически просматриваю ТОП ЖЖ. Чтобы знать, куда дрейфует аудитория ЖЖ.

Очень удивился, увидев в ТОПе запись про реальный СССР на фотографиях американского фотографа.

Удивился, потому что эта запись – копипаста записи, которая уже была в ТОП в январе прошлого года. Правда, тогда в названии был не американский фотограф, а «американский шпион».

Впрочем, и запись про фотографии «американского шпиона» – это тоже копипаста текста, который уже выкладывался в сентябре 2019 года.

Когда один и тот же текст периодически выкладывается под разными названиями – это как называется? И почему копипаста не отправляется в Другое, а мозолит глаза на главной странице ЖЖ? Потому что ЖЖ оскудел на постоянных читателей? И рассчитан в основном на тех, кто случайно сюда забредет?

Источник: Ирек Муртазин



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