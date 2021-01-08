Мнение: Есть ли в России налог на бездетных?

08.01.2021, 14:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Читатель Михаил пишет:

Недавно вы мимоходом упомянули (ссылка) налог на бездетных, который, как думают некоторые, надо бы уже и принять.

А ведь этот налог уже давно взимается, только втихаря и мало кто об этом догадывается.

Вот смотрите. Я одинок и бездетен. У меня неплохая работа и очень вкусная зарплата: не уверен, что это связано с моей бездетностью, но всё же. И с этой вкусной зарплаты я честно плачу – точнее, мой работодатель платит за меня – все положенные налоги, тоже немаленькие, в соответствии с зарплатой.

А вот семья с детьми. Зарплата там бывает разная – пусть будет такая же вкусная, как у меня. Но, мне не положена, а им положена куча разного рода налоговых вычетов за детей. Я в целом и не против, но признаем – выходит по факту, что налогов они платят меньше, чем я. При этом потребляют они услуг, оплачиваемых этими налогами, даже больше моего:

– всякие садики и школы они если и оплачивают, то лишь частично, но активно ими пользуются – а я нет по понятной причине;

– по поликлиникам они ходят больше моего, потому что, что уж, болеют дети, пока не подрастут и не окрепнут – а я там уж лет двадцать не появлялся, потому что незачем было;

– всякие кружки, секции и вот это вот всё;

– маткапитал дают – вот просто так, за сам факт появления на свет;

– выплаты всякие тоже охотно относительно выдают, особенно если семья многодетная или по зарплате не дотягивают; тут когда во время карантикул по 10 тысяч, что ли, на ребёнка раздавали, один товарищ рассказал по радио, как он планшеты в спинки сидений в машину купил, чтобы детям не так скучно ездить с ним было – класс, правда?

Перечислять можно долго, но вопрос один – за чей счёт банкет? А банкет сей – за счёт налогов. Тех самых, которые я плачу сполна, а они лишь малую часть, если вообще платят. То есть, получается, я уже содержу их детей, я уже оплачиваю для них все те плюшки, которые у них есть. То есть, налог на бездетных уже давным давно существует явочным порядком.

С одной стороны, всё верно: нет большой разницы, что в лоб, что по лбу. Можно дать налоговую льготу одной половине работающих, можно обложить налогом другую половину работающих, итог будет тем же. Тем не менее я должен дополнить реплику Михаила двумя соображениями.

Во-первых, обсуждение льгот может завести нас довольно далеко. Так, скажем, мы можем сказать, что в России действует «налог на штатских», ибо налоги платят все, но военными льготами пользуются только военные и их семьи. Мы можем сказать, что в России действует «налог на молодых», «налог на здоровых», «налог на арендующих квартиры», и прочая, и прочая.

Во-вторых, политики и бизнесмены из моего круга общения обычно имеют значительно больше детей, чем в среднем по стране. Пятеро детей даже для маленького предпринимателя — совсем не редкость, при этом налогов один этот предприниматель платит больше, нежели десять наёмных работников вместе взятые.