Верующая? Смирись! – Личное мнение

08.01.2021, 14:06, Разное

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Искренне полагала, что радиоведущий Стилавин давно выпилился из публичной сферы. Ну, кто в 2021 году будет радоваться плоским шуткам из 1985?

Лучше бы я так и продолжала считать, но спасибо вам — прислали его Рождественский пост.



Хоть эта даст? Или в ней мало учтивости и смирения? Фото: Соцсети

«А теперь главное: сколько верующих среди женщин?»

Чо блин? Чо?! Женщина не может быть верующей, потому что женщина?

Приведу цепочку рассуждений доморощенного самца полностью. Оказывается, в женщине нет смирения, она ругается с мужем в присутствии детей, не ходит на исповедь, в глазах — злоба, а потому виновата в разводах:

«Поздравляя сопричастных с Рождеством Христовым, считаю важным вернуться к заявлению бойца Александра Шлеменко, набравшему сотни комментов в конце декабря.

Александр сказал, что в 90% разводов виновна женщина, которая позволяет себе при детях конфликтовать с мужем

Женщины, яростно бросившиеся в атаку, чётко показали: им действительно не хватает учтивости, смирения, кротости, скромности, покладистости и добросердечности

Можно ли встретить такие качества у современного человека?

Да! Именно таким является по-настоящему верующий человек. Но не тот, кто купил в ювелирном крест и сам себя так называет.

А теперь главное: сколько верующих среди женщин? Какая доля из них исповедуется? В подавляющем большинстве случаев на вопрос об исповеди вы увидите злобу в глазах и услышите возмущение: «Чтобы я какому-то попу о своей жизни рассказывала?!»

И получается, что взаимоотношения женщины с религией являются надёжным маркером будущей семьи: если не желает быть рабой Господа, и в семье устроит бесовские порядки».

Как себя чувствует человек, заявляющий, что женщина должна быть рабой — нет, не Г-спода — мужа! Ссоришься с мужем? Ты не покладистая. А значит, не раба Г-спода и неверующая.

В глазах у тебя — злоба.

Как бы само собой разумеющийся факт, что в ссоре нет ни правых, ни виноватых, что всегда в ней участвуют оба, фитоэстрогеняшка Сергей не рассматривает. Или считает, что мужчина имеет больше прав — ему, чтобы называться верующим, быть покладистым вовсе необязательно.

Напомню, больше недели назад наступил 2021 год. Женщина не слушается мужчину, а потому не имеет права называть себя верующей.



Фото: Соцсети

Объяснять, что такое равноправие махровому шовинисту не имеет смысла. Поэтому я пойду другим путём — слышь, Стилавин, было бы кого слушаться! Посмотри на себя в зеркало и честно ответь — тебя, что ли?!

А себя ты хорошо рассмотрел?



Фото: Соцсети

Вот лично я вижу старого, бесформенного, слишком упитанного, хамоватого и не очень умного индивида. В моём представлении, мужчина выглядит совершенно иначе. Слушаться Стилавина — ну, давай я ещё бабку Фису с её сказками после инсульта послушаю!

Зайки, объясните деду Серёжке, что такое мужчина, пожалуйста. По-моему, ему явно не хватает учтивости, смирения, кротости, скромности, покладистости и добросердечности, а также адекватной самооценки.