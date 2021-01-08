Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

08.01.2021, 14:04, Новости дня

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Основатель Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников, скончавшийся 7 января на 62-м году жизни, строил бизнес на продаже «сказки», считал рекламу своих товаров «оскорблением» потребителя, а однажды уволил всех сотрудников магазина из-за оформления витрины.

«Мы придумываем сказку, а потом продаем ее женщинам. Потому что вся косметика, в общем-то, одинаковая. (…) Что касается «Бабушки Агафьи», то я не скрываю, что я ее придумал. «Бабушка Агафья» – плод работы пятерых человек. Но это честные сказки – без всяких грибов», – приводит РБК выдержки из интервью Трубникова.

Бизнесмен полагал, что рекламой можно оскорбить покупателя. К такому выводу он пришел, посмотрев телевизор, который обычно не смотрел. «Так там было жуткое количество самой одурманивающей, глупой рекламы, которая рассчитана не знаю на кого. Каждые две минуты мне рассказывали одно и то же, одно и то же. И мне даже сначала захотелось что-то купить, но это быстро прошло. Я считаю, оскорбительно слушать рекламу. Я уважаю наших клиентов и не хочу их оскорблять этим долбежом «покупайте наш крем, он самый лучший», – отмечал Трубников.

Что касается создания брендов, Трубников подчеркивал, что необходимо выпускать много разных, чтобы «нащупать» такой, как «Рецепты бабушки Агафьи».

Создатель косметических брендов не скрывал, что был требователен к сотрудникам. «Однажды уволил весь магазин, от управляющего до кассира. Зашел туда, осмотрелся – и сразу уволил. Там на витрине лежали мандарины, рекламирующие органическую косметику, и они были сильно плесневелые. Хорошая реклама, да? И всем сотрудникам плевать. Это было под Новый Год, я понес убытки из-за перерыва в работе магазина, но иначе не мог», – пояснял Трубников.

Косметика Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», по его словам, создается на основе природных компонентов. «Травы настоящие. Я даже иногда боюсь их. Это только кажется, что травка – невинное средство. Они очень сильно воздействуют на организм. Из этих трав наши технологи делают специальные гидролаты – что-то вроде отвара. Их мы и добавляем в продукцию», – пояснял Трубников.

Бизнесмен даже пытался запустить производство пельменей, однако не нашел подходящего повара. «У нас было три повара, и ни один не сделал нормальных пельменей. (…) И тут я понял, что бог мне сказал: «Не надо тебе никаких пельменей», – вспоминал Трубников.

Собирался основатель брендов также больше работать с молодым поколением. «Я смотрю на них и понимаю, что нужно стараться быть похожим на них. Я завел TikTok и нанял команду для рабочей группы по разработке новых брендов, им по 18–20 лет», – говорил Трубников.

Он отмечал, что в своем бизнесе работает только за счет нестандартных приемов. «Один мой сотрудник сказал мне как-то: «Каждый раз, когда тебя слушаю, думаю, какую фигню ты несешь… А потом оказывается, что ты был прав». Работают не стереотипы, а нестандартные решения. Всегда есть какое-то альтернативное решение, не то, которое очевидно», – подчеркивал бизнесмен.

О пандемии коронавируса и ее влиянии на бизнес Трубников говорил, что необходимо переждать это время, а потом все наладится. «Тот, кто был настоящим предпринимателем, опять возродится. А кто был фальшивым предпринимателем, тот сдохнет насовсем. Это время испытаний, время очистки предпринимательской среды», – рассказывал он в интервью Forbes.

Напомним, Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. Подробности его смерти не сообщаются.

«Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена более чем в 45 странах мира.