Член Конгресса США использовала слова Гитлера в своем выступлении

08.01.2021, 14:04, Новости дня

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В ходе митинга перед Капитолием 5 января член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер привела цитату Адольфа Гитлера и заявила, что он был прав, информирует телеканал WCIA.

Миллер во время митинга «Мамы для Америки» сообщила о необходимости бороться за сердца и умы подрастающего поколения.

«Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее», – передает ее слова РИА «Новости».

Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание члена Конгресса и назвал ее слова отвратительными, подчеркнув, что подобной риторике нет места в политике. Председатель республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, призвал Миллер принести извинения.