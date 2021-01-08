Чапкис: Единственное, что меня еще держит на этой земле, – звонки друзей и знакомых

08.01.2021, 13:56, Новости дня

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У повторно госпитализированного с пневмонией 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса нет коронавируса. Об этом он сообщил в комментарии изданию “ГОРДОН”.

“Из 12-й горбольницы меня выписали в первых числах января, чтобы я продолжал лечение дома под наблюдением врача поликлиники. Когда я пошел туда оформляться, врачи пересмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня надо немедленно госпитализировать. Таким образом, я третий раз попал в больницу. Теперь лежу в “Феофании” в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех. А коронавируса у меня нет. Снова взяли тест – он дал отрицательный результат. Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем – столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема. Я признателен всем, кто обо мне заботится, помнит. Единственное, что меня еще держит на этой земле – звонки друзей и знакомых. Это самое лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор [Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор] Огневьюк. Я всем так благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю”, – отметил Чапкис.

В декабре 2020 года Чапкис был госпитализирован в Киевскую городскую больницу №12 с двусторонней пневмонией.

29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако уже 6 января он сообщил в своем Instagram, что хореографа снова госпитализировали и попросил молиться за него.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

В сентябре 2020 года Чапкис заявил, что женился в четвертый раз – его избранницей стала 39-летняя Мила, собственница сети магазинов украшений.



Елена ПОСКАННАЯ

журналистка