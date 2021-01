В США два министра ушли в отставку после беспорядков в Капитолии

08.01.2021

В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который 6 января прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Первой об уходе с должности заявила министр транспорта Элейн Чао. 7 января в своем Twitter она сообщила, что уйдет в отставку с понедельника, и января, добавила, что “глубоко обеспокоена” событиями в здании Капитолия.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Следом за ней 8 января об увольнении заявила министр образования Бетси ДеВос. Ее письмо Трампу опубликовало издание The New York Times. В письме она прямо обвинила президента в случившихся беспорядках и добавила, что для нее это стало переломным моментом. Как отмечает издание, до этого момента ДеВос считали крайне преданной Трампу, по крайней мере, публично.

Это не первые отставки на фоне беспорядков в Капитолии. Ранее об уходе со своих должностей заявили социальный секретарь Белого дома Рики Никета, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, глава администрации первой леди Стефани Гришэм, главный советник Трампа по Китаю Мэтт Поттингер и глава полиции Капитолия США Стивен Сунд.

Трамп 6 января перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов новоизбранного президента страны Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия. В Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.