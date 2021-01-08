Александр Лукашенко предложил США план выхода из политического кризиса
08.01.2021, 13:48,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Действующий руководитель Белоруссии Александр Лукашенко предложил Дональду Трампу пакет мер по выходу из политического кризиса, который сложился в США после того, как сторонники американского президента захватили Капитолий.
Во-первых, Лукашенко готов снабдить сторонников Трампа слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водомётами и резиновыми пулями, чтобы «остановить провокации и нарушения общественного порядка со стороны правоохранительных органов».
Во-вторых, по утверждению Лукашенко, Верховный суд США обязан признать незаконной Демократическую партию, а Генеральная прокуратура — возбудить уголовное дело по факту ее создания.
– Белорусские прокуроры и судьи готовы помочь своим опытом противодействия анархии, — отметил Лукашенко.
И третий, самый важный, по мнению белорусского диктатора, шаг — это надеть бронежилеты. А затем облететь Капитолий на вертолёте, обзывая конгрессменов «крысами», после чего с автоматом в руках зайти в свою резиденцию в Белом доме.
– Это, правда, важно, Донни. Это заставит тебя уважать даже твоих противников. И не забудь одеть в бронежилет сына, — подчеркнул Лукашенко.
Смотреть комментарии → Комментариев нет