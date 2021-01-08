 

Александр Лукашенко предложил США план выхода из политического кризиса

08.01.2021, 13:48, Разное
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Действующий руководитель Белоруссии Александр Лукашенко предложил Дональду Трампу пакет мер по выходу из политического кризиса, который сложился в США после того, как сторонники американского президента захватили Капитолий.

Во-первых, Лукашенко готов снабдить сторонников Трампа слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водомётами и резиновыми пулями, чтобы «остановить провокации и нарушения общественного порядка со стороны правоохранительных органов».

Во-вторых, по утверждению Лукашенко, Верховный суд США обязан признать незаконной Демократическую партию, а Генеральная прокуратура — возбудить уголовное дело по факту ее создания.

– Белорусские прокуроры и судьи готовы помочь своим опытом противодействия анархии, — отметил Лукашенко.

И третий, самый важный, по мнению белорусского диктатора, шаг — это надеть бронежилеты. А затем облететь Капитолий на вертолёте, обзывая конгрессменов «крысами», после чего с автоматом в руках зайти в свою резиденцию в Белом доме.

– Это, правда, важно, Донни. Это заставит тебя уважать даже твоих противников. И не забудь одеть в бронежилет сына, — подчеркнул Лукашенко.



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