Больше чем актер: 7 звезд, которые вышли за рамки своей профессии в кино

08.01.2021, 12:40, Разное

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Брэд Питт основал свою кинокомпанию Plan B, и спродюсированный им фильм “12 лет рабства” принес актеру первый “Оскар”. Риз Уизерспун получила всемирную известность после фильма “Блондинка в законе”, производством которого занималась ее компания Type A, а затем актриса создала топовые сериалы “Большая маленькая ложь” и “Утреннее шоу” со своей компанией Hello Sunshine. Среди русскоговорящих актеров тоже есть те, кто занял позицию за кадром. В этой статье мы расскажем о семи звездах, которые вышли за рамки актерской профессии в кино.

Андрей Звягинцев

Самый успешный в мировом кинематографе современный российский режиссер не учился своей профессии. Он окончил два актерских факультета — Новосибирского театрального училища и ГИТИСа. В 90-х Андрей увлекся кино, начал снимать рекламные ролики и в 2000 году дебютировал как режиссер сериала “Черная комната”. В 2003-м Звягинцев выпустил фильм “Возвращение”, который стал успешным стартом на пути к мировому признанию.

Данила Козловский

Уверенно закрепившись в статусе главного российского актера, Данила Козловский не стал довольствоваться достигнутым. Он пересел в режиссерское кресло и в 2018 году выпустил фильм “Тренер”, в работе над которым также выступил сопродюсером, сосценаристом и исполнителем главной роли. Представляя фильм, Козловский показал себя тонким и рефлексирующим автором. Картина получила средние оценки, но была успешной в прокате. Данила продолжил свое дело: в следующем году выйдут сразу два его фильма — “Чернобыль” и “Крамора”.

Ирина Горбачева

Когда режиссер Эдуард Оганесян рассказал Ирине об идее сериала “Чики”, они вместе стали искать продакшен-компанию, но из раза в раз получали отказ: “Это не формат. Слишком жестко”. Тогда Горбачева предложила снимать пилот самостоятельно, на ее деньги. В итоге не пришлось — в проект поверил продюсер кинокомпании “Марс Медиа” Рубен Дишдишян. Но без энтузиазма Ирины и ее вклада в поиски финансирования один из самых заметных кинопроектов этого года мог не состояться.

Паулина Андреева

Свой сценарный талант Паулина Андреева начала оттачивать на короткометражках — сначала вышли “Допинг” с Анной Михалковой и “Есть город золотой” с Виктором Хориняком. В 2019-м 16-минутный фильм Паулины “Плачу с вами” вошел в программу короткого метра на “Кинотавре” и получил положительные отзывы зрителей. На днях в онлайн-прокате завершился показ драматического сериала по сценарию Андреевой “Псих”, который показал: красивая актриса может быть способной не только на глубокие роли, но и на качественную драматургию.

Александра Бортич

Накануне локдауна Александра сделала первые шаги в продюсировании — занялась продакшеном короткого метра “Саша ищет таланты” режиссера Павла Сидорова. Одна из главных ролей также досталась ей, две других — Михаилу Трухину и Ольге Медынич.

Евгений Миронов

Актерскую карьеру и пост художественного руководителя Театра Наций Евгений успешно совмещает с продюсированием. Миронову принадлежит киностудия “Третий Рим”, которая занималась созданием фильмов No Comment, “Синдром Петрушки”, “Время первых” и “Кровь”. Роль космонавта Алексея Леонова в картине “Время первых” принесла Евгению “Золотой орел” за лучшую мужскую роль.

Алена Чехова

Актриса, номинированная на “Золотой орел” за роль в фильме “Прощаться не будем”, начала свой продюсерский путь с новогоднего короткометражного фильма “Я — Дед Мороз”. Сейчас Алена занимается сбором средств на постпродакшен — поддержать ее проект можно на российской краудфандинговой платформе.

Некоторое время назад Алена также приняла участие в эксперименте HELLO!, где угадывала произведения своего знаменитого однофамильца Антона Чехова по отрывкам. Итоги игры оказались впечатляющими.