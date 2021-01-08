Достигнуто соглашение по проекту защиты Великих озер от инвазивных рыб

08.01.2021, 13:16, Новости дня

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В США официальные лица заявили, что штаты Мичиган, Иллинойс и Инженерный корпус армии США договорились о финансировании следующего этапа инициативы по удержанию азиатских карпов подальше от Великих озер за счет создания защитного барьера на водном пути в районе Чикаго.

Два американских штата и Инженерный корпус армии США разделят расходы на проектирование и постройку специальных защитных сооружений, известных как шлюз Brandon Road, общей стоимостью 858 миллионов долларов недалеко от Джолиет, штат Иллинойс. Строение будет возведено на реке Дес-Плейнс – это узкое место между рекой Иллинойс, кишащей инвазивными карпами, и озером Мичиган. План, одобренный Инженерным корпусом армии США в 2019 году, предусматривает установку различных комплексов для сдерживания приближающейся рыбы, включая электрические барьеры, подводные динамики, а также «воздушную завесу из пузырей». Специально разработанный «промывной замок» будет отталкивать карпов, которые могут преодолеть все защитные механизмы вместе с проходящими судами.

Следующим шагом является разработка проектно-технической документации, которая, как ожидается, будет создана в течение 3-4 лет и обойдется примерно в 28,8 миллиона долларов. По новому соглашению Инженерный корпус армии США выплатит 18 миллионов долларов, а Мичиган – 8 миллионов долларов. Иллинойс выделит 2,5 миллиона долларов и выступит в качестве «нефедерального спонсора», необходимого для таких проектов. По словам полковника Стивена М. Саттинжера, командира окружного управления Корпуса в Рок-Айленде, штат Иллинойс, федеральная доля средств на проектирование и инженерные работы все еще должна быть обеспечена через годовые планы работы Корпуса.

Оба штата будут сотрудничать с Корпусом в разработке сложного механизма, для которого потребуются тысячи страниц чертежей. По словам Саттингера, по-прежнему необходимы обширные исследования для некоторых механизмов и приспособлений, которые никогда ранее не строились в таком масштабе. «Это не так просто, как кажется», – сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

Четыре вида карпа были импортированы из Азии в 1960-х и 1970-х годах для очистки канализационных водоемов и рыбных ферм Глубинного Юга от водорослей. Они сбежали в реку Миссисипи и двинулись на север, в десятки притоков Средней Америки. Правительственные учреждения, группы защиты интересов и другие организации давно обсуждают, как не допустить их попадания в Великие озера, где, по словам ученых, они могут вытеснить местные виды. В озерном регионе рыболовная промышленность оценивается в 7 миллиардов долларов. «Если азиатский карп вторгнется в Великие озера, они окажут разрушительное воздействие на нашу экономику рыболовства, туризма и отдыха на природе, а также на образ жизни во всем регионе», – сказал Марк Смит, директор по политике Национальной федерации дикой природы.

Судоходный канал, который является частью водного пути между Миссисипи и озером Мичиган, имеет сеть препятствий для отпугивания рыбы, которые Корпус считает эффективными, но критики полагают, что этих мер недостаточно. Проект Brandon Road обеспечит еще один уровень защиты ниже по течению. «Мы долгое время занимались планированием, и мы рады, наконец, претворить эти соглашения в жизнь, что позволит нам перейти к следующим этапам проекта – планированию и проектированию – и, в конечном итоге, строительству», – сказала Коллин Каллахан, директор Департамента природных ресурсов штата Иллинойс. По словам Саттингера, после завершения проектирования, на что уйдет 3-4 года, создание системы займет еще 6-8 лет.

Сделка между штатами, которые иногда ссорились из-за того, как остановить карпа, – это «модель партнерства, которую мы надеемся увидеть в будущем, когда мы работаем над общей целью сохранения здоровья и долголетия величайшего природного ресурса наших штатов», – сказала Молли Фланаган, главный операционный директор Альянса за Великие озера.