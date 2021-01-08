 

Алексей Пушков возглавит новую кафедру высмеивания МГИМО

08.01.2021, 13:31, Разное
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Сенатор Алексей Пушков встанет во главе новой кафедры МГИМО, на которой будущих дипломатов будут учить высмеивать своих оппонентов и иностранных дипломатов.

Решение было принято советом вуза единогласно – уже в марте политик приступит к своей новой работе.

Сам Пушков с воодушевлением воспринял новое назначение и пообещал приложить максимум усилий, чтобы новое поколение российских дипломатов было “едким, но метким, колким и острым на язык, уверенно громящим врагов России на дипломатических арене”, как это делает сам сенатор.

– Очень важно, чтобы при этом применялись не нафталиновые, уже набившие оскомину приёмы, а современные. Например, недавно появилось очень удачное выражение “вашингтонские ястребы” – мне нравится, оно как бы и показывает наших противников агрессорами, а с другой стороны их высмеивает, выставляет их такими вот птицами, стервятниками с длинными шеями. Это смешно и вызывает истерику в Вашингтоне, – сказал он. – Ещё услышал недавно фразу “фашиствующие молодчики” – вот это тоже и свежо, и крайне удачно звучит. По отношению к Украине надо применять, я считаю, у них тоже от этого паника. Это я на лекциях всё расскажу потом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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