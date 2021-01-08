Доктора напомнили, чем может обернуться попытка отоспаться в выходные

08.01.2021, 13:05, Разное

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Эксперты рассказали, к чему приводят попытки отоспаться в выходные. Они заявляют, что идея «наверстать сон» вредит здоровью.

Специалисты напоминают, что люди, которые спят на 2 часа больше даже в выходные, дни сталкиваются с риском возникновения заболеваний сердца и сосудов. Проблема заключается в том, что во время попыток компенсации ежедневного недосыпа люди не хотят изменять собственный режим дня в будни. Такая позиция приводит к тому, что нехватка сна переходит в хроническую форму.

Ученые подчеркивают, что нужно соблюдать не только достаточную суммарную продолжительность сна на протяжении недели, но и реализовать ежедневную норму. Доктора сообщают, что нельзя менять режим в выходные дни, а лучше построить здоровый баланс между бодрствованием и временем сна. Чтобы справиться с подобной задачей следует поддерживать длительность сна на одном уровне на протяжении всей недели.

Для чувства бодрости утром и для полной компенсации энергии длительность периода отдыха должна составлять не меньше 7 часов в сутки. Если у человека появляются трудности со сном, организм не восстанавливается полноценно, не получается уснуть или снятся кошмары – стоит обратиться к доктору-сомнологу.