Столкновение Млечного Пути и Андромеды изменит ночное небо Земли

08.01.2021, 13:26, Разное

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Ученые заявили, что после завершения слияния Млечного Пути и Андромеды на Земле полностью изменится ночное небо. Но произойдет это только через 2 миллиарда лет после их столкновения.

За время своего существования Млечный Путь поглотил множество карликовых галактик. Сейчас идет процесс поглощения эллиптической галактики Стрелец, однако в будущем ее ждет более масштабное событие — столкновение с Андромедой, находящейся в 2,5 млн световых лет от нашей планеты.

Скорость, с которой галактики движутся друг к другу, составляет 500 000 кмч. Если она останется неизменной, то столкновение произойдет через 2 млрд лет. Учитывая, что Андромеда крупнее Млечного Пути, именно наша галактика может претерпеть масштабные изменения.

Судьбу Земли исследователи не могут предсказать, однако существует вероятность, что дело все ограничится изменением ночного неба, когда все звезды поменяют свое расположение и к ним добавятся новые. Однако есть вероятность, что Землю выкинет за пределы Солнечной системы и тогда она станет планетой-сиротой.