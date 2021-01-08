Бузова и Манукян устроили друг другу сюрпризы на Мальдивах в честь 17 месяцев вместе

08.01.2021, 13:10, Разное

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Ольга Бузова наслаждается долгожданным отдыхом в теплых краях вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. На Мальдивах пара отметила 17 месяцев своих отношений, устроив друг другу сюрпризы.

В микроблоге Instagram Ольга Бузова показала поклонникам, как она купается в бассейне с лепестками роз. Телеведущая призналась, что сюрприз удался и ей очень приятно, что возлюбленный не забыл важную для них дату. Она с удовольствием позировала в воде в ярком оранжевой бикини, а немного позже сменила образ, примерив сдельный черный купальник.

В свою очередь, экс-ведущая «ДОМа-2» также порадовала Давида Манукяна, устроив ему завтрак на необитаемом острове. Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим мнением по поводу того, что люди сами должны создавать себе приятные моменты и наполнять ими свою жизнь.

Перед годовщиной Давид Манукян опубликовал фото, на котором он запечатлен с возлюбленной. Блогер спросил у нее, не сыграть ли им свадьбу, на что телеведущая ответила: «Не выйти ли мне за тебя замуж?». Поклонники с нетерпением ждут от пары новости о том, что они готовы узаконить свои отношения.