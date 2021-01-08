Что предсказывали известные пророки на 2021 год? Ванга против Нострадамуса

08.01.2021, 13:19, Разное

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После того как в прошлом году выяснилось, что Ванга предсказала коронавирус, нам стало интересно: а чего ждать от 2021-го? Но одной болгарской ясновидящей мы решили не ограничиваться и взяли ей в напарники французского алхимика, знаменитого своими пророчествами, Мишеля Нострадамуса. Смотрите, что из их предсказаний сбылось и что они предрекли нам на 2021-й год.

Ванга предсказала коронавирус и великое объединение

Ванге приписывают так много предсказаний (зачастую противоречащих друг другу), что у человека здравомыслящего обязательно появятся сомнения. Одна половина скептиков считает, что имя прорицательницы привязывают к любому более-менее значимому событию задним числом, другая склоняется к тому, что Ванга — это отлично раскрученный государственный бизнес.

Что сбылось

В июле 1969 года Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!» Не совсем понятно, кому и при каких условиях она это кричала, но горящее платье принято связывать со смертью Индиры Ганди, премьер-министра Индии. В октябре 1984 года, отправляясь на интервью с драматургом Питером Устиновым, она надела платье шафранового цвета. Бронежилет, который полнил ее в таком наряде, премьер-министр как настоящая женщина сняла. По пути в приемную, где Ганди ждала съемочная группа, она встретила своих убийц. Один выпустил в премьера три пули, а его напарник — целую автоматную очередь.

В 1979 году, согласно разным источникам, Ванга напророчила будущее России. Она сказала: «Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса: мужской и женский. Нет, это не голоса — из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна». Это ее откровение связывают, конечно, с перестройкой, а в качестве доказательства приводят еще и мемуары Раисы Горбачевой. В книге «Я надеюсь…» опубликованы ее воспоминания от 10 марта 1985 года: «Вышли в сад. Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: “Завтра — пленум. Может стать вопрос о том, чтобы я возглавил партию”».

В 1989 году прорицательница, похоже, увидела события 2001 года: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». Ну а какие еще «американские братья» могут быть связаны с «птицами железными», если не башни-близнецы?

В начале 2020 года появились сведения, что Ванга и коронавирус предсказала. Якобы она говорила, что в 2020 году «появится некая болезнь, которая может вызвать эпидемию по всему миру». Однако появиться этот вирус должен был в Африке. Но в Африке первые случаи заражения китайским коронавирусом заподозрили только 29 января, спустя месяц после того, как его обнаружили в Ухани. Но что интересно, по данным конспирологов, болгарская ясновидящая заявляла, что лекарство найдут в том же году. И в конце 2020-го вакцинация в некоторых странах действительно началась.

Что предсказала на 2021-й

Лекарство от коронавируса — не единственное, которое предсказала Ванга. Британский таблоид Mirror обнародовал предсказания болгарской ясновидящей на 2021-й год, в которых упоминается, что в этом году ученые найдут лекарство от рака. Но если бы дело ограничивалось только этим.

Опасаться 2021 года стоит Дональду Трампу. Оказалось, что в свое время Ванга заявляла, будто «45-й президент Соединенных Штатов заболеет загадочной болезнью, которая оставит его глухим и вызовет травму мозга». Есть пророчества и для России. Например, о покушении на российского президента «кем-то в его собственной стране» и о том, что «три гиганта объединятся».

Переводчики предполагают, что тремя гигантами могут быть Россия, Китай и Индия, а «красные деньги» — банкноты в 100 юаней и 5000 рублей.

Согласно предсказаниям, экономика Европы рухнет, исламистские террористы будут совершать нападения в странах ЕС. Мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий. Кроме того, в 2021 году человечество захватит «сильный дракон». Некоторые допускают, что так завуалирован Китай, преуспевший в стремительном экономическом развитии и наращивании военной мощи.

Нострадамус предсказал атомную бомбу и столкновение с астероидом

Мишель Нострадамус не раз предупреждал, что свои предсказания «из-за возможности вреда для настоящего и особенно для будущего» он умышленно излагает в туманных и загадочных выражениях. В его книге «Пророчества» чрезвычайно мало конкретных дат и имен, в изложении материала практически нет никакого хронологического порядка. Наверное, именно это дает возможность многочисленным почитателям Нострадамуса толковать его пророчества, приспосабливая их к своему времени, переориентируя согласно своим личным симпатиям или антипатиям. Однако давно замечено, что в его предсказаниях есть довольно много интересных и точных исторических совпадений.

Что сбылось

Одно из пророчеств Нострадамуса гласит: «Где-то в Западной Европе ребенок родится в семье бедных людей. Он увлечет многих своими речами, а слава о нем дойдет до восточных земель. Свирепые голодные звери перейдут реки, и большая часть мира будет сражаться против Хистера». В 1889 году в Западной Европе в семье небогатых родителей родился будущий диктатор Адольф Гитлер. Слава о нем действительно разнеслась не только до «восточных земель», но вообще по всему миру. Что же до «Хистера», то здесь мнения историков разделяются: кто-то считает это опиской, другие уверены, что это латинское название Дуная.

2 сентября 1666 года пожар в небольшой пекарне в Лондоне превратился в огромный пожар, который горел в течение трех дней и разрушил город. Это событие известно как Великий лондонский пожар. Историки считают, что именно это событие предсказал Нострадамус, когда написал: «Кровь невинных будет потребована Лондоном, горящим огнем в трижды двадцать плюс шесть. Старая дама рухнет с высот своего трона, и многие дворцы будут уничтожены».

Вот еще одно пророчество Нострадамуса: «По, Най, [О]лорон — будет больше огня, чем крови. Чтобы купаться в похвалах, великий побежит к притоку. Не допустит прихода Пия. Будет держать их в заточении». По, Най и Олорон — три французских города. «Больше огня, чем крови», по данным историков и исследователей, должно подчеркнуть происхождение Наполеона из скромной семьи. Пий — это ссылка на Пия VI и Пия VII, врагов Наполеона.

Предсказал Нострадамус и появление атомной бомбы. Он писал: «Небесная стрела протянет крыло смерти: большое завоевание. Гордый народ будет сражен камнем, брошенным с дерева. Слухи о чем-то чудовищном, созданном человеком, приведут к истреблению». В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Приписывают Нострадамусу и пророчество об убийстве Джона Ф. Кеннеди. «На великого обрушится несчастье с крыши. В этом обвинят невинного и убьют его» — писал Нострадамус в своей книге. Джона Ф. Кеннеди действительно убили «с большой высоты» — пулю, пробившую голову президента, выпустили с шестого этажа книжного склада в Далласе. Обвиненный в убийстве Ли Харви Освальд до последнего не признавал вины. Впрочем, до суда он не дожил — его застрелили во время перевода в окружную тюрьму Далласа. Он скончался в той же больнице, где двумя днями ранее умер Кеннеди.

Что предсказал на 2021-й

Хотя Нострадамус не называл конкретных дат, исследователи склонны к конкретике и некоторые события смело отправляют в 2021-й год. Некоторые из них публикует британский Mirror. Алхимику приписывают даже зомби-апокалипсис. Якобы он говорил, что некий ученый создаст биологическое оружие-вирус, который будет превращать людей в зомби.

Есть в пророчествах алхимика и мировой голод, который станет одним из первых признаков конца света в 2021 году: «Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия». И, как будто одного голодомора мало, Нострадамус предсказывает солнечные бури, которые нанесут огромный ущерб всему живому на планете. Пагубные последствия в изменении климата приведут к войнам и конфликтам, ведь мир начнет бороться за ресурсы для выживания. «Годовой гороскоп» утверждает, что он сказал: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее».

Для полноты апокалипсиса историки и исследователи утверждают, что в «Пророчествах» Нострадамуса есть столкновение с астероидом. Это одна из интерпретаций катрена «В небе виден огонь и длинный след искр». У НАСА, кстати, есть и потенциальный претендент на звание «большого огня». Это астероид 2009 KF1. Американские исследователи космического пространства, проанализировав его траекторию, говорят, что у 2009 KF1 есть все шансы столкнуться с Землей 6 мая 2021 года. НАСА утверждает, что этот астероид способен поразить Землю взрывной силой, эквивалентной 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что в 15 раз больше, чем ядерная бомба, взорванная американцами над Хиросимой в 1945 году.

Новый год только начался, так что у нас есть все шансы увидеть, какие предсказания могут сбыться, а какие так и останутся догадками. А каким вы видите 2021 год? Пишите в комментариях, может, у вас тоже есть дар ясновидения?