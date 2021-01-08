Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере

08.01.2021, 13:04, Новости дня

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Британская актриса Джесси Кейв вместе с двухмесячным сыном Эбрахамом, у которого выявили COVID-19, спустя два дня после госпитализации вернулась домой. Об этом она сообщила 7 января в Instagram.

“Ребенок сейчас дома. Спасибо за все добрые пожелания”, – написала она.

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Публикация от JeSsIe CaVE (@jessiecave)

Кейв – британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик и художник. Она стала известной после того, как сыграла роль Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере.

Эбрахам – третий сын Кейв и ее мужа, комедийного актера Альфи Брауна. У пары также есть сын Донни (2014) и дочь Марго (2016). Супруги поженились в 2013 году после трех лет знакомства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 8 января в Великобритании коронавирус подтвердили у 2,89 млн человек, 78,6 тыс. заболевших умерли.