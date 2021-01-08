 

В Украине треть госпитализированных с COVID-19 находится в тяжелом состоянии – Степанов

08.01.2021, 13:04, Новости дня
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В Украине сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге 8 января сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Хотел бы сообщить, что сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого увеличилось количество тяжелых больных и, соответственно, нагрузка на медицинскую систему, в частности реанимационное отделение”, – отметил министр.

Такую ситуацию Степанов связал с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов COVID-19.

Он призвал украинцев, как только у них появляются какие-либо симптомы коронавируса или какие-либо симптомы любого респираторного заболевания, сразу обращаться к семейному врачу.

Также министр отметил, что в последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь в возрасте до 30–40 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 8 января подтвердили 1 105 169 случаев болезни, 19 588 человек умерли, а 778 345 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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