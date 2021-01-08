 

В ДТЭК заявили, что создают в Великобритании инвестиционный хаб новой украинской энергетики

08.01.2021, 13:04, Новости дня
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В энергетической компании ДТЭК заявили 7 января, что расширяют присутствие в Лондоне: компания планирует экспансию на европейские энергетические рынки, будет внедрять  за пределами Украины новые проекты в сфере возобновляемых источников энергии, а также создавать экосистему для привлечения инвестиций и инновационных технологий в новую энергетику Украины, сказано на сайте компании.

“Новый офис будет расположен в деловом центре города – лондонском Сити, где сконцентрированы старейшие банки, крупнейшие инвестиционные и венчурные фонды Европы. Здесь будет создан Инвестиционный хаб, открытый для инвесторов, желающих инвестировать в Украину с одной стороны, и для украинских предпринимателей, которые верят в перспективность украинской энергетической отрасли и потенциал Украины”, – отмечается в сообщении.

Операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет вести специально созданная компания DTEK International Ltd. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что это направление станет одним из приоритетных для группы.

“Мы создаем хаб для привлечения инвестиций в проекты новой энергетики в Украине. В первую очередь это касается возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических проектов с использованием водорода. Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в наши стратегии, представленной в декабре 2020 года”, – сообщил он.

В ДТЭК добавили, что компания имеет корпоративное присутствие в Великобритании с 2013 года.

“В течение последних трех лет в Лондоне работает группа по международным рынкам капитала, которая управляет отношениями с инвесторами, а в 2019 году успешно организовала выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии в Украине”, – отметили в пресс-службе.

Начало работы инвестиционного хаба запланировано на конец первого полугодия 2021 года, после преодоления пандемии COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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