 

Актер из сериала “Скорая помощь” найден мертвым в своей квартире – СМИ

08.01.2021, 13:04, Новости дня
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55-летний американский актер и рэпер Deezer D, сыгравший медбрата Малика Макграта в американском сериале “Скорая помощь”, был найден мертвым 7 января в своей лос-анджелеской квартире. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на информацию, полученную от брата покойного.

Родственники актера предполагают, что он скончался из-за сердечного приступа, но официальная причины смерти еще неизвестна. Известно, что какое-то время он не выходил на связь.

По словам близких Deezer D, в 2009 году он перенес серьезную операцию на сердце.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165397361040713

Deezer D (настоящее имя – Дирон Томпсон) снялся в более чем 200 сериях американского телесериала “Скорая помощь”, проработав в проекте с 1994-го по 2009 год. 

Всего за время кинокарьеры он сыграл роли в 13 картинах. Актер также известен как мотивационный спикер и рэпер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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