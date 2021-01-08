Sony представляет новые телевизоры с искусственным интеллектом

08.01.2021, 12:44, Новости дня

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Новая линейка телевизоров Bravia XR, которую компания Sony собирается официально представить в ближайшее время, будет отличаться особым «умом и сообразительностью».

По имеющейся информации, в устройствах будет вмонтирован процессор, обеспечивающий работу искусственного интеллекта на том же уровне, на котором находится мозг обычного человека.

Речь идет не просто о высококачественной картинке на экране, а о фокусировании внимания на определенных зонах телевизионной картинки. Именно так мы рассматриваем любое изображение, говорят специалисты. Теперь новейшая техника поможет нам в этом, что превратит процесс просмотра программ в более интересное развлечение.