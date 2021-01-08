 

Медики определили порядок появления симптомов при коронавирусе

08.01.2021, 12:34, Разное
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Ученые из Университета Южной Калифорнии определили порядок появления симптомов при заражении коронавирусом. В рамках проведения исследования американские специалисты анализировали признаки COVID-19, собранные ВОЗ.
Научные сотрудники изучили последовательность возникновения симптомов у пациентов и сопоставили полученную клиническую картину развития коронавируса с гриппом. В результате они пришли к выводу, что определенный порядок появления признаков болезни имеет большой значение на стадии диагностики.

Грипп и коронавриус развиваются по-разному. Это значит, что врачи смогут на этапе сбора информации о состоянии здоровья пациента определить, имеется ли у него COVID-19 или же он заразился другой инфекцией. Считается, что при коронавирусе появляется высокая температура, потом начинается кашель, чувствуются мышечные боли. Далее пациенту могут жаловаться на тошноту или же рвоту, а также диарею.

Если говорить о тех, кто болеет сезонным гриппом, то кашель появляется до начала лихорадки. В случае с COVID-19 ситуация является противоположной.



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