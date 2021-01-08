“В 18 лет птенчик вылетает из гнезда”: Седокова рассказала о воспитании старшей дочери

08.01.2021, 12:34, Разное

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Популярная российская певица Анна Седокова пояснила о воспитании старшей дочери. Ее наследница Алина знает, что в 18 лет они вместе с мамой обнимут друг друга, и «птенчик вылетит из гнезда». Пост на эту тему артистка написала в социальной сети Instagram.

Самой же дочери не очень нравится такое положение дел, но ее ворчание Седокова готова пережить. Девочка знает, что звездная мать делает это по той причине, что сильно ее любит. По мнению певицы, в таком возрасте нужно жить по своим законам. Экс-солистка группы «ВИА Гра» никогда мечтала стать подругой своему ребенка. Она с ужасом представляет, что вместе со старшей дочерью выпивает по коктейлю в клубе и отправляется на танцпол. Для Алины певица хочет быть исключительно мамой.

В целом Седокова выделила два вида любви к детям. Первая свободная, а вторая болезненная привязанность к одному или же другому объекту, без которого человек не может чувствовать себя полноценным. В семье у артистки каждый имеет свою территорию. У старшей дочери Алины есть своя комната, куда мама не входит без стука. Аналогично у Седоковой и ее супруга Яниса Тиммы имеется отдельное пространство. На взрослую постель никому нельзя залезть без разрешения. Сама же артистка спрашивает даже у маленького Гектора, может ли она присесть на его кровать.