 

Жена Петросяна решила в новом году сменить имидж

08.01.2021, 12:34, Разное
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Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила в новом году сменить имидж. Перед подписчиками в социальной сети Instagram она предстала в необычном для себя образе.
На одном из новых фото Брухунова запечатлена с объемной укладкой без очков. К тому же с рождением ребенка у супруги Евгения Петросяна поменялся стиль одежды. Ранее пользователи постоянно критиковали ее за модный гардероб в «бабушкином стиле», теперь же она все чаще носит приталенные наряды.

В комментариях подписчики заявляют, что Брухунова перевоплощается под влиянием своего супруга. Якобы Евгений Петросян не жалеет денежных средств на специалистов в индустрии красоты, которые помогают его жене стать лучше. В то же время преданные поклонники порадовались за Брухунову.



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