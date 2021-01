Мнение: Подделывают и статуэтки, и самородки, и окаменелости трилобитов

08.01.2021

В коллекцию удивительных артефактов: в 2010 году в Канаде прошла выставка под названием "Fakes & Forgeries: Yesterday and Today", где было выставлено много подделок, причем на самые неожиданные темы.

Перевожу некоторые фрагменты текстов об этой выставке:

…Подделки существовали в цивилизованном мире всегда, в этом нет ничего нового. Фальшивые деньги начали делать практически сразу после изобретения настоящих. Многие копии были сделаны сотни лет назад в качестве легальных сувениров или просто копий, для местного рынка. Когда они всплывают сегодня, их часто продают как подлинники… Современный мир наполнен уже другими подделками, которые мы называем "пиратской продукцией".

На выставке было представлено 115 предметов, начиная от древних артефактов и включая современные бренды, разделенных на 11 витрин — тематических экспозиций.

Куратор Пол Дени выставки рассказал, что Королевский музей периодически проверяет свои коллекции, работая с международными экспертами, специализирующимися на конкретных исторических периодах. По его словам, большинство предметов было приобретено в начале ХХ века, когда не существовало ни уровня знаний, ни методов тестирования для обнаружения искусных подделок. Он говорит: "подделывалось все, до основания. Если нечто не подделывали, не имитировали — значит, это просто не существовало". (“Everything’s been faked to death,” notes assistant curator Paul Denis. “If it hasn’t been faked, if it hasn’t been counterfeited, it doesn’t exist.”)

Витрина, посвященная египетским подделкам, рассказывает о том, как на популярной и загадочной древней культуре наживались поддельщики. Так, сопоставлены два рельефа с профилями фараонов (подлинник – слева). Грубое и надуманное изображение черт лица поддельного фараоа, а также несколько других неточностей, например неправильно прорисованная корона Верхнего Египта, резко контрастируют с подлинным артефактом. Подлинный рельеф, датируемый периодом между 2040 и 1963 годами до н.э., демонстрирует четкую резьбу и чистую прорисовку, создавая цельный образ, в отличие от подделки.





Например, на выставке представлены несколько терракотовых фигур, подражающих статуэткам Танагры из Древней Греции, но сделанных начиная с 1870-х годов. Танагрские статуэтки были открыты в 1871 году, в течение нескольких лет местные жители разграбили около 10 тыс. могил, наполнив антикварный рынок статуэтками. Но этого оказалось недостаточным, спрос был так велик, что возникло ремесленное производство подделок, минимум к 1876 году. Эсперты умеют различать их по различным технологическим нюансам. Подлинные фигурки были отлиты по двухсекционной форме с отдельным основанием. Подделки викторианской эпохи, хотя и выглядят убедительно на первый взгляд, не имеют отличительных черт техники и тонкости деталей.





Подлинник справа





Более ранняя средиземноморская керамика: фигурки с Кипра. Одна из них подлинная (слева), на ней более тонкий узор, который продолжается на обратной стороне. Рядом лежит подделка со следами искусственного состаривания.

Еще один раздел — мексиканские сапотеки. Во время поездки в Мексику в 1919 году основатель Королевского музея Онтарио Чарльз Каррелли купил коллекцию искусно изготовленных глиняных урн, приписываемых цивилизации сапотеков и созданных в 200-500 годах нашей эры. Он приобрел 1500 предметов у Константина Рикардса, британского вице-консула в Мехико.

Он выставлял их на выставках и на протяжении десятилетий высоко ценил. Затем метод под названием «термолюминесценция», который доказвает, когда объект был обожжен в печи, доказал, что значительная часть из этой коллекции является подделкой. На выставке были представлены четыре урны, две из которых являются подлинными (созданы между 200-500 годами нашей эры), а две являются искусными подделками (вероятно, изготовлены между 1907 и 1915 годами). Эта крупная волна доколумбовых гончарных изделий вышла на рынок в 1900-х годах, причем изделия были настолько убедительны, что попали и в другие крупные музеи мира.

Бронзовое острие копья, предположительно из Китая 900 г. до н.э., было красиво обработано и искусственно состарено, чтобы оно выглядеть так, как будто оно недавно было извлечено из гробницы. Хранители обнаружили на рукояти следы глины, доказывающие, что это никогда не было настоящим копьем.

Одельная витрина была посвящена фарфору, там были показаны подлинные китайские изделия конца 18 века с ручной росписью — и их имитации, сделанные на английской фабрике 50 лет спустя.

"Банк Канады", являвшийся одним из спонсоров выставки, внес свою лепту в заполнение витрины, посвященной фальшивым деньгам.





Другая витрина освещает вопрос, который был злободневным для Северной Америки очень долго: про поддельные самородки и минеральные образцы. Именно такими поддельными пробами заманивали ивесторов, заставляя их вложить миллионы долларов в бесполезную заявку на добычу полезных ископаемых. Экспонаты демонстрировали, как отличить настоящий золотой самородок от подделки — меди, покрытой тонким золотым покрытием (на вес, золото тяжелее).

Не обошли поддельщики своим вниманием и минералогические коллекции. Особенно этому риску подвержены окаменелости трилобитов, потому что их очень любят собирать. Марокко известно своими прекрасно сохранившимися окаменелостями трилобитов, но в стране также процветает надомная промышленность, которая использует неидеальные окаменелости и "улучшает" их, чтобы они казались более привлекательными для ничего не подозревающих покупателей. Здесь были выставлены марокканские образцы трилобитов Acadoparadoxides briareus, которые варьируются от полностью неповрежденных до подвергнутых серьезным манипуляциям. Один из способов различить их: настоящая окаменелость этого вида имеет 18 грудных сегментов и симметрична с обеих сторон. На одной подделке было 13 шипов с одной стороны и 15 с другой. Эти подделки опасны для исследователей, поскольку процесс "улучшения" образца фактически уничтожает научную ценность уцелевшей подлинной части.

Немалая часть экспозиции посвящена современным бутлегам. «Покупатель, берегись, – говорит куратор Пол Дени — Люди каждую минуту и ​​каждый день пытаются вас обмануть, особенно в Интернете».

Спонсорами выставки являлись корпорация Microsoft, Банк Канады и Канадская сеть по борьбе с контрафактной продукцией. Выставка была открыта в Королевском музее Онтарио с 9 января до 4 апреля 2010 года, а потом должна была отправиться в тур по Канаде с остановками в Летбридже и Ллойдминстере в Альберте и Годерих, Майнсинг, Сент-Катаринс, Питерборо, Оттава и Гуэлф в Онтарио. Выставке посвящена первая серия документального фильма Museum Diaries об этом музее.

