Водитель протаранил 10 машин на парковке в Москве

08.01.2021, 12:20, Новости дня

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На стоянке в Москве водитель не справился с управлением и въехал в 10 припаркованных автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Около 03.40 по адресу: Соловьиный проезд, дом 1, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с 10 припаркованными машинами. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее на востоке Москвы автомобиль сбил нескольких человек в тот момент, когда они помогали инспектору ДПС, попавшему под колеса машины.