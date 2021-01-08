Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником

08.01.2021, 12:12, Новости дня

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Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова 7 января, отвечая в Instagram Stories на вопросы подписчиков, заявила, что с украинским футболистом и экс-участником шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Сергеем Мельником ее связывают дружеские отношения.

Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram

В ноябре 2020 года во время совместного выступления на паркете шоу “Танцы со звездами” пара публично заявила, что состоит в отношениях. В декабре спортсменка, отвечая на вопрос, выйдет ли замуж за Мельника, заявила, что не получала от него такого предложения.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В 2017 году она стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Мельник – украинский футболист. Он начал карьеру в 2006 году, выступая за одесский клуб “Черноморец”. После завершения контракта выступал за футбольные клубы Овидиополя, Сум, Винницы. Футбольную карьеру он завершил в 2017 году из-за травмы. Мельник был героем пятого сезона “Холостяка” на СТБ (2014–2015). Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.