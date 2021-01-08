Доказано влияние погоды на рабочее настроение по утрам

08.01.2021, 11:42, Разное

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Ученым удалось доказать, что на рабочее настроение человека утром существенное влияние оказывает погода.

При этом она усиливает положительные эмоции, а отрицательно никак не действует, лишь незначительно делая человека утомленным или неудовлетворенным.

Исследование проводилось в форме опроса. При этом участникам необходимо было описать свое настроение, указав на значок погоды. Если оно было бодрым, то респонденты выбирали ясную погоду, если печальным — пасмурную. Такой же опрос они проходили после окончания рабочей смены.

Результаты опроса позволили ученым обнаружить зависимость между утренней погодой и настроением.

В большинстве случаев при хорошей погоде участники эксперимента говорили, что у них такое же настроение. Если же она была плохой, то в основном это отражалось на утомлении или неудовлетворенности. А такие показатели, как выгорание и стресс не проявлялись.