Доказано влияние погоды на рабочее настроение по утрам
08.01.2021, 11:42,
Разное
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Ученым удалось доказать, что на рабочее настроение человека утром существенное влияние оказывает погода.
При этом она усиливает положительные эмоции, а отрицательно никак не действует, лишь незначительно делая человека утомленным или неудовлетворенным.
Исследование проводилось в форме опроса. При этом участникам необходимо было описать свое настроение, указав на значок погоды. Если оно было бодрым, то респонденты выбирали ясную погоду, если печальным — пасмурную. Такой же опрос они проходили после окончания рабочей смены.
Результаты опроса позволили ученым обнаружить зависимость между утренней погодой и настроением.
В большинстве случаев при хорошей погоде участники эксперимента говорили, что у них такое же настроение. Если же она была плохой, то в основном это отражалось на утомлении или неудовлетворенности. А такие показатели, как выгорание и стресс не проявлялись.
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