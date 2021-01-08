 

Доказано влияние погоды на рабочее настроение по утрам

08.01.2021, 11:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученым удалось доказать, что на рабочее настроение человека утром существенное влияние оказывает погода.

При этом она усиливает положительные эмоции, а отрицательно никак не действует, лишь незначительно делая человека утомленным или неудовлетворенным.

Исследование проводилось в форме опроса. При этом участникам необходимо было описать свое настроение, указав на значок погоды. Если оно было бодрым, то респонденты выбирали ясную погоду, если печальным — пасмурную. Такой же опрос они проходили после окончания рабочей смены.

Результаты опроса позволили ученым обнаружить зависимость между утренней погодой и настроением.

В большинстве случаев при хорошей погоде участники эксперимента говорили, что у них такое же настроение. Если же она была плохой, то в основном это отражалось на утомлении или неудовлетворенности. А такие показатели, как выгорание и стресс не проявлялись.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Мнение: Лисица и ЗВ

12.10 / Когда луковые слезы застилают лицо

03.09 / Это кощунство! – представшая в терновом венце Собчак взбесила россиян

10.10 / Девушка с числом

23.09 / Скандалы: Короли недвиги

06.10 / Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

23.12 / Мнение: Письмо: “Попросила уйти”

10.08 / Мнение: Кто первым поздравит Лукашенко?

06.09 / Максим Виторган с Нино Нинидзе и другие на премьере фильма “Ширли” на “Стрелке”

01.12 / Коронавирус в России: за сутки выявили 26,4 тысячи новых случаев заражения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска