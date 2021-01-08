 

Пластический хирург Декаспер объяснила большую голову и худобу Ольги Бузовой

08.01.2021, 11:42, Разное
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Пластический хирург Галина Декаспер объяснила голову ведущей Ольги Бузовой и ее чрезмерную худобу. В последнее время поклонники на опубликованных фото теледивы в купальнике наблюдают выпирающие ребра.
Преданные фанаты Ольги Бузовой переживают за состояние здоровья знаменитости. Перед Новым годом она вместе со своим возлюбленным отправилась на Мальдивы. Ведущая регулярно публикует фотоотчеты с отпуска. Сама же она заявляет, что довольна своей фигурой, поскольку нравится себе стройной. Несмотря на это, у пользователей снимки Бузовой в купальнике вызывают неоднозначные эмоции.

Пластический хирург заявили, что артистка и правда является очень худой, она следит за своим внешним видом. По фото в социальной сети Instagram сложно сказать, существуют ли на самом деле у нее какие-либо проблемы со здоровьем. Что касается довольно большой головы, то, возможно, такое впечатление, возможно, создается из-за филлеров. Возраст и аппаратная косметология дают такую диспропорцию лица.

Напомним, что уже через две недели Ольга Бузова отметит 35-летие. Как ведущая проведет праздник, она пока не рассказала.



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