Анастасия Волочова показала обнаженное фото в купели
08.01.2021, 11:42,
Разное
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Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала обнаженное фото, сделанное в купели. Она предстала на снимке полностью голой, а пикантные места прикрыла веником.
Волочкова решила сфотографироваться на фоне слегка заснеженных деревьев. Танцовщица у многих ассоциироваться не только со шпагатами, но и «голыми» снимками. В новогодние праздники блондинка решила традиционно попариться в бане на территории своего дома.
В описании к публикации Волочкова написала, что, если в купели нет льда, то его может вполне заменить снег. Комментарии к посту знаменитость решила отключить, поэтому мнения пользователей по поводу пикантного снимка узнать не удалось.
Январь Волочкова назвала месяцем прелести и позитива. Уже через две недели она отметит день рождения. Ранее балерина высказывалась, что хотела бы провести праздник на отдыхе.
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