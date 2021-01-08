 

В США объявили конец американской эры

08.01.2021, 11:28, Новости дня
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Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, сообщил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.

«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter.

«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США.

Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади  – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – сообщил он.

Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры».

«Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.



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