 

В РФ за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса

08.01.2021, 11:28, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 23652 случая коронавируса, общее число зафиксированных в стране случаев заболевания достигло 3 млн 355 тыс. 794, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве выявлено 5027 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3017, в Московской области –1226. За сутки выздоровели 21 677 человек, скончались – 454 пациента с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За все время в РФ умерло 60 911 человек.

Накануне в РФ было выявлено 23541 случаев коронавируса за стуки, таким образом, число новых случаев увеличилось на 111.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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