 

В Украину вернулись четверо моряков, осужденных в Ливии

08.01.2021, 11:20, Новости дня
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Четверо моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину. Об этом сообщил в Facebook января заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

“Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Е. Морарь, В. Тостоган, О. Войнеровский, П. Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет”, – написал Боднар.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2882341235421535&id=100009370612763

Моряков удалось досрочно освободить из тюрьмы в Ливии благодаря совместным усилиям Офиса президента, МИД и МВД Украины, а также посредством помощи турецких партнеров, подчеркнул замглавы МИД.

По информации Офиса президента Украины (ОПУ), у двух украинских моряков были проблемы со здоровьем, поэтому представители Украины призывали к их освобождению по гуманитарным соображениям. ОПУ назвал имена моряков: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. 

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января заявлял, что Украина будет всегда возвращать своих граждан “какими бы они ни были и где бы ни попали в беду”.

Танкер Captain Khayyam, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, задержали в середине февраля 2016 года. На его борту находился экипаж из девяти человек, включая граждан Турции, Украины и Азербайджана. Среди них была одна женщина – гражданка Украины. Ее освободили из-под стражи на стадии досудебного расследования. Остальных арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и содержат под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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