 

Странный инцидент с упавшим НЛО в Чили в 1998 году

08.01.2021, 11:09, Разное
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Из всех вероятных инцидентов падения НЛО, люди в основном помнят лишь инцидент в Розуэлле в 1947 году. А между тем подобных случаев было как минимум с десяток, в том числе один достаточно близко к современности – всего 22 года назад.

Это началось ясным днем 7 октября 1998 года в маленькой чилийской деревне Пайхуано, провинции Эльки. Сразу несколько местных жителей увидели в небе ярко сияющий оранжево-золотистый металлический "цилиндр", примерно 15 метров в ширину. Объект завис над холмом Лас-Моллакас и ярко блестел в солнечном свете.

Объект провисел над холмом около получаса, а потом поднялся еще выше в небо, сделал резкий разворот и разделился на две части. Одна часть упала прямо вниз на склон холма, а вторая немного ниже.

Момент с раздвоением и падением НЛО видело так много жителей деревни, что среди них был и ее мэр Лоренцо Торрес. 

А дальше стало происходить следующее. Почти одновременно с падением НЛО во всем регионе начали происходить слабые землетрясения, сопровождающиеся отключением электроэнергии. Селяне были в панике и паника возрастала по мере того, что никто не понимал, что происходит.

Вскоре появилась информация, что к месту падения НЛО отправлен отряд карабинеров (военная полиция). Их путь оказался довольно сложным, так как это была отдаленная холмистая и каменистая местность, поэтому карабинерам вскоре пришлось пересесть с автомобилей на лошадей.

Когда они добрались до той точки, в которую предположительно упал разделенный НЛО, то ничего там не нашли, по крайней мере так было сообщено официально. Неофициально же там происходило что-то очень странное. 

Во-первых, весь район, в том числе деревня Пайхуано, оказался за считанные часы оцеплен военными, а во-вторых были предприняты строгие меры, чтобы никто из местных не распространял никаких сведений о том, что тут происходит.

Потом в Пайхуано была анонсирована пресс-конференция, на которой людям хотели рассказать о том, что тут происходит, но, как сообщают слухи, якобы прямо перед началом пресс-конференции организаторам позвонил некий чиновник НАСА и пытался убедить их не рассказывать ничего, пока не станет известно больше информации. После этого звонка мэр Пайхуано тут же отменил пресс-конференцию.

Все описанные выше события произошли в течении того же дня 7 октября, из чего можно понять как быстро власти Чили отреагировали на инцидент с НЛО. 

Далее было больше. Когда стемнело, жители Пайхуано и прилежащих районов стали сообщать о том, что в небе на небольшой высоте летают черные вертолеты без опознавательных знаков. Потом пошли сообщения о том, что по дорогам к холму Лас-Моллакас едут военные грузовики.

Все стало еще более интригующе, когда местные жители увидели, что черные вертолеты перевозят куски чего-то очень крупного, завернутого в брезент. Это видели как жители Пайхуано, так и соседних деревень Писко Эльки и Монте-Гранде.

Одновременно в местные отели начали валом валить странноватые "иностранцы", которые представлялись туристами. Учитывая, что этот регион Чили не самый популярный среди туристов, тем более в октябре месяце, все это действительно кажется очень подозрительным.

На следующие дни местные фермеры, особенно владельцы стад овец и коз стали сталкиваться с тем, что люди в военной форме запрещали им вести животных на выпас к тому или иному пастбищу в районе холма Лас-Моллакас. Сообщалось также о военных патрулях, которые ходят по всем окрестным дорогам и задерживают всех любопытствующих.

Так продолжалось несколько дней, после чего военные из этого района исчезли также внезапно и быстро, как и появились. Они ничего не сообщили перед уходом и оставили местных жителей лишь задаваться вопросами и плодить различные сплетни.

До сих пор никто не знает в точности, что тут произошло. После ухода военных немало местных селях приходили к упомянутому холму и осматривали его в поисках вероятных обломков упавшего НЛО, но они не нашли ничего необычного. 

Позже, однако, когда в это место прибыли чилийские уфологи, они якобы нашли у подножия холма некую "большую расщелину" в земле, 5 метров в длину и около 40 см в глубину. Вокруг расщелины было найдено множество следов от военных ботинок, гусениц военных транспортных средств, а некоторые камни вокруг расщелины были покрыты непонятной "алюминиевой краской". Но что все это означало, сказать было сложно.

Близлежащая астрономическая обсерватория Эль-Тололо утверждала, что потерпевший крушение НЛО это всего лишь упавший метеозонд, однако они не представили никаких доказательств этого. Военно-воздушные силы Чили полностью проигнорировали инцидент и отказались даже комментировать его, хотя один свидетель утверждал, что его лично посещал капитан чилийских ВВС, который допрашивал его о том, что он видел в тот вечер. 

Другие неуклюжие попытки объяснить инцидент со стороны правительства включали собой версии об упавшем спутнике связи, зонде, беспилотнике с дистанционным управлением, экспериментальном американском самолете или метеорите, но многие из тех, кто действительно видел упавший НЛО, не поверили ни одному из этих объяснений.  



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