 

В Польше во время пожара в жилом доме сфотографировали Ангела

08.01.2021, 11:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Появившись в сети, это фото вызвало множество комментариев – от того, что это и в самом деле был Ангел-Хранитель, который охранял пожарных во время работы, до тех, которые заверяли, что все это просто иллюзия, не сложнее облака в форме овечки.

Накануне Рождества ва во время тушения пожара в польском поселке Малдыты (Варминско-Мазурское воеводство) над пожарными витал Ангел. Или, по крайней мере, что-то похожее на Ангела.

Это фото появилось на страничке фейсбук пожарного депо Малдыты и вызвало множество комментариев.

"Вот это нечто образовалось во время последнего тушения пожара от возгорания сажи в дымовой трубе в Малдытах. Пишите в комментариях ваши мысли об этом", – было написано к снимку.

Поляки, как известно, очень религиозны и желающих прокомментировать снимок набралось предостаточно. Многие и в самом деле верили в то, что Ангел наблюдал за работой пожарных и, возможно, даже помогал им в тушении огня. Но хватало и тех, кто считал, что все это просто случайный силуэт между тучами в небе и парейдолия (иллюзия). 

Снимок был сделан неуказанным человеком, сидевшим в кабине автомобиля, стоящего рядом с горящим домом. 

"Христиане всегда верили в существование духов-хранителей. Некоторые называют их Ангелами-Хранителями. Библия подтверждает их существование", – заявил журналистам пастор Лешек Коженецкий, комментируя это фото.

К слову, Коженецкий известный в Польше пастор, который верит в существование сверхъестественных существ. Три года назад он рассказал прессе, что изгнал злого духа, который поселился в его доме в Турза-Велька. 

Один из пожарных, который работал в ту ночь над тушением дома сказал: "Если у нас есть такая защита, наблюдающая за нами, я довольно спокойно отношусь к безопасности во время работы".



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Средняя Азия: Из средневековья в социализм и обратно

04.07 / Мужчина пришел в ужас, когда на видео с дочерью увидел «безликую» фигуру

28.07 / Оппонент, а не консультант

11.11 / Платье Азизы с кристаллами Сваровски за 11 млн рублей купила бизнеследи из США

05.01 / Представлен смартфон Xiaomi Mi 10i дешевле 300 долларов

09.08 / Два бывших «зеленых берета» приговорены к 20 годам за участие в попытке вторжения в Венесуэлу

06.09 / Мнение: Зоошизы и человеконенавистничества пост.

31.07 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

29.09 / Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО

11.08 / Ученые выяснили, что на заболеваемость COVID-19 влияет геном человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска