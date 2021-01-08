В Польше во время пожара в жилом доме сфотографировали Ангела

08.01.2021, 11:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Появившись в сети, это фото вызвало множество комментариев – от того, что это и в самом деле был Ангел-Хранитель, который охранял пожарных во время работы, до тех, которые заверяли, что все это просто иллюзия, не сложнее облака в форме овечки.

Накануне Рождества ва во время тушения пожара в польском поселке Малдыты (Варминско-Мазурское воеводство) над пожарными витал Ангел. Или, по крайней мере, что-то похожее на Ангела.

Это фото появилось на страничке фейсбук пожарного депо Малдыты и вызвало множество комментариев.

"Вот это нечто образовалось во время последнего тушения пожара от возгорания сажи в дымовой трубе в Малдытах. Пишите в комментариях ваши мысли об этом", – было написано к снимку.

Поляки, как известно, очень религиозны и желающих прокомментировать снимок набралось предостаточно. Многие и в самом деле верили в то, что Ангел наблюдал за работой пожарных и, возможно, даже помогал им в тушении огня. Но хватало и тех, кто считал, что все это просто случайный силуэт между тучами в небе и парейдолия (иллюзия).

Снимок был сделан неуказанным человеком, сидевшим в кабине автомобиля, стоящего рядом с горящим домом.

"Христиане всегда верили в существование духов-хранителей. Некоторые называют их Ангелами-Хранителями. Библия подтверждает их существование", – заявил журналистам пастор Лешек Коженецкий, комментируя это фото.

К слову, Коженецкий известный в Польше пастор, который верит в существование сверхъестественных существ. Три года назад он рассказал прессе, что изгнал злого духа, который поселился в его доме в Турза-Велька.

Один из пожарных, который работал в ту ночь над тушением дома сказал: "Если у нас есть такая защита, наблюдающая за нами, я довольно спокойно отношусь к безопасности во время работы".