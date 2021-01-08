Накануне Нового года в Бермудском треугольнике пропал корабль с 20 пассажирами на борту

08.01.2021, 10:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

28 декабря 2020 года небольшой корабль с 20 пассажирами и членами экипажа на борту пропал по пути из Бимини (Багамы) во Флориду. А уже 1 января 2021 года береговая охрана США сообщила, что остановила поиски судна. Подробностей инцидента очень мало.

Про аномальную зону Бермудского треугольника в Саргассовом море (Атлантический океан) написано так много, в том числе с разоблачением его аномальной природы, что кажется добавить сюда больше нечего.

Да, вероятно, что этот район и правда всего лишь слишком сложен для навигации из-за частых штормов и циклонов, а также отмелей, поэтому корабли тут регулярно и тонут, а самолеты падают. И тем ни менее Бермудский треугольник все еще остается большой загадкой.

На днях в СМИ попали сообщения о потенциально новой жертве Бермудского треугольника. В конце декабря в этом районе бесследно пропал корабль с 20 людьми и он до сих пор не найден. При этом все новости об этом случае подаются в сми так скудно, что конспирологи уже начали писать о намеренном "заговоре умалчивания".

Что известно на данный момент: 9-метровое судно типа Mako Cuddy Cabin 28 декабря 2020 года покинуло Бимини (Багамские острова) и направилось в Лейк-Уорт, штат Флорида (США). На его борту находилось 20 человек (довольно много для такого небольшого суденышка) и в пункт назначения кораблик так и не прибыл.

Район, через который пролегал его маршрут, хорошо входит в "зону поражения" Бермудского треугольника, что, впрочем, местных как правило нисколько не пугает, они плавают тут очень активно.

Казалось бы, бесследное исчезновение сразу 20 человек в Бермудском треугольнике должно было стать горячей новостью во всех американских сми, но по каким-то причинам эту историю словно и не заметили, уделяя ей лишь коротенькие и без подробностей заметки "в уголках".

1 января 2021 году в СМИ чудом просочился краткий отчет о том, что Береговая охрана США приостановила поиски судна, пропавшего между Багамами и южной Флоридой. Там же указывалось, что Береговая охрана и партнерские агентства обыскали около 17 000 квадратных миль, что примерно вдвое больше штата Массачусетс, в течение примерно 84 часов. И ничего не нашли.

2 января сайт sun-sentinel.com сообщил, что не удалось поймать сигнал аварийного радиомаяка с пропавшего корабля, что довольно странно, если корабль просто затонул. Единственная логичная версия предполагала, что маяк был намеренно заглушен, чтобы корабль не нашли. Но кем и для чего?

И до сих пор практически ничего неизвестно о том, кем были пассажиры этого корабля. Указывается, что лишь семья одного пропавшего подала в полицию заявление о его исчезновении.

Офицер Эрнандес из береговой охраны сообщил The New York Times, что также не известны имена и национальности всех пропавших и любые подробности о самом судне, в том числе зачем оно плыло во Флориду. Он также указывает, что береговой охране не важно, кто на борту корабля – наркоторговцы, контрабандисты или честные люди, их цель спасти их, а уже потом разбираться что к чему.

Либо тут и в самом деле какой-то заговор о намеренном сокрытии происшествий в Бермудском треугольнике, чтобы не будоражить людей паранормальщиной, либо поступил специальный правительственный приказ о неразглашении данных сведений из-за того, что пропавшие были, к примеру, террористами.