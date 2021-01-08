 

Мнение: 30 лет подготовки

08.01.2021, 10:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ну вот, 30 лет подготовки коту под хвост.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект

27.07 / Ученые обнаружили фермент, отвечающий за неприятный запах человеческого тела

21.08 / Мнение: 80 лет назад в Мексике…

15.11 / «Не отожмешься — не позвонишь»

05.08 / “У меня на это иммунитет” – Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с мужем

18.08 / Диснейленд в Орландо – самое жуткое место на Земле?

19.12 / Дорога через хаос

18.12 / Песков: Путин узнал о долгой работе Сафронова в Роскосмосе от следствия

21.10 / Мнение: Новости дня-20 октября. Страх локдауна, судьба малого бизнеса и массовая стерилизация

15.10 / Эксперт Аверин рассказал, куда нельзя ставить влкюченный ноутбук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска