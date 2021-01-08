Начаты предварительные продажи недорогого Huawei Enjoy 20 SE с ёмкой батареей и быстрой зарядкой

08.01.2021, 10:50, Разное

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В Сети начаты предварительные продажи нового смартфона от китайской компании Huawei. Enjoy 20 SE получил емкую аккумуляторную батарею и быструю зарядку, набирающую за 10 минут энергию для просмотра 2-часового видео.

Недавно бренд Huawei презентовал два флагмана серии Nova 8, базовую модель и расширенную Pro-версию. Вместе с ними производитель показал также смартфон доступного ценового сегмента, Huawei Enjoy 20 SE. Сегодня стало известно о старте приема предварительных заказов на устройство. Гаджет отличается в первую очередь, емкой батареей, как утверждают в менеджменте Huawei, Enjoy 20 SE будет работать в течение двух часов в режиме воспроизведения видео всего после 10 минут зарядки. Это стало возможным благодаря стабилизации энергопотребления аппарата и наличию быстрой зарядки в 22,5 Ватт.

Остальные характеристики девайса тоже соответствуют запросам рынка, так, он поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения. Быстродействие и мощность Huawei Enjoy 20 SE обеспечивает однокристальная система MediaTek Dimensity 700 5G. Дополняет производительный процессор 4- и 8-гигабайтный чип оперативной памяти в зависимости от модификации. В обоих вариантах вместительность флэш-накопителя встроенной памяти составляет 128 гигабайт.

Экран гаджета 6,67-дюймовый и имеет разрешение Full HD+, что соответствует 1080 на 2400 точек. Вверху посредине в дисплейной панели расположен круглый вырез под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Основной блок камер состоит из четырех датчиков, главный из которых получил 48 миллионов пикселей. Также в модуле есть пара 2-мегапиксельных объективов и сенсор на 8 мегапикселей. На китайском рынке модели Huawei Enjoy 20 SE доступны по цене в 200 и 230 долларов. Оптовые релизы ожидаются с 15 января.