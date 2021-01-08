В мире подтвердили более 88 млн случаев COVID-19

08.01.2021, 10:28, Новости дня

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В мире по состоянию на утро 8 января коронавирус подтвержден у 88 млн 51 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 898 тыс. человек умерли, 49 млн 100 тыс. – выздоровели.

Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах:

США (21,6 млн заболевших, 365,3 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);

Индия (10,4 млн заболевших, 150,6 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);

Бразилия (7,96 млн заболевших, 200,5 тыс. умерших, 7 млн выздоровевших);

Россия (3,3 млн заболевших, 59,6 тыс. умерших, 2,7 млн выздоровевших);

Великобритания (2,9 млн заболевших, 78,6 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.