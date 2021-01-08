В США выросло количество жертв после штурма Капитолия

08.01.2021, 10:28, Новости дня

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В США во время беспорядков в Вашингтоне 6 января погиб офицер полиции Капитолия Брайан Д. Сикник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером 7 января.

Офицер Сикник охранял здание Капитолия. Он умер от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. После выполнения задания 6 января он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени, рассказали в полиции Капитолия.

Смерть полицейского будут расследовать отдел по расследованию убийств столичного департамента полиции и федеральные партнеры.

Президент США Дональд Трамп 6 января перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов новоизбранного президента страны Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

Во время беспорядков было известно как минимум о четырех погибших, в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение. Офицер Сикник стал пятой жертвой беспорядков.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.