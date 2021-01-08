 

Кабмин Украины разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

08.01.2021, 10:28, Новости дня
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Кабинет Министров Украины разрешил при въезде из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса для проверки на коронавирус проводить экспресс-тестирование на антиген. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 7 января.

Документ предусматривает, что на контрольных пунктах въезда-въезда должны организовать соответствующие пункты экспресс-тестирования.

Их обустройством поручили заняться Донецкой, Луганской и Херсонской областным государственным администрациям вместе с госпредприятием “Реинтеграция и восстановление”. В Херсонской области местной власти поможет также “Укрзалізниця”.

Раньше для въезда из оккупированных территорий гражданам приходилось делать ПЦР-тест. В отличии от быстрых тестов на антиген, которые делаются за 15 минут, результатов ПЦР-теста нужно ждать не менее 12 часов.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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