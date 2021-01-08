Мнение: О большом позоре и великом поражении США

08.01.2021, 10:22, Разное

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Фото © Reuters.

Побуду вашим Капитаном Очевидность. Вчера демократы США одержали полную победу. А демократия в США потерпела полное поражение. И значение этого события выходит далеко за границы Соединённых Штатов.

Канву событий напоминать не нужно: фото из поверженного Капитолия видели и обсудили уже все. Для #США они стали шоком, сравнимым с бомбардировкой Пёрл-Харбора или обрушением башен-близнецов. Самое часто встречающееся слово в американских комментариях к случившемуся – беспрецедентно. И оно относится не только к вторжению протестующих в здание американского парламента.

Беспрецедентной была и откровенность видных представителей американского истеблишмента. Наверное, тоже из-за шока. Благодаря ему все мы узнали много интересного про светоч демократии.

Вот Джордж Буш-младший, бывший президент, республиканец: «Это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократии».

Откровенно и честно. Да, это лишь в банановых республиках народ-суверен имеет полное право лично и непосредственно спросить за итоги выборов, сопровождавшихся массовыми скандалами и сомнительными манипуляциями при подсчётах голосов. В просвещённых демократиях он должен знать своё место в стойле, оставив политику – политикам. В просвещённых демократиях любая попытка прямого народовластия – это мятеж.

ОК. Запомним и читаем дальше.

Вот Джозеф Байден, избранный президент, демократ: «Угроза безопасности избранной власти — это не протест. Это мятеж».

Ещё более откровенно, да. И где-то в Ростове-на-Дону горько всплакнул Виктор Янукович: «А что, так можно было, да?». Но Бог с ним, с беглым украинским президентом! Целая плеяда авторитарных лидеров, от Владимира Путина до Александра Лукашенко теперь при любом удобном и неудобном случае будут цитировать престарелого лидера свободного мира: «Угроза безопасности избранной власти — это не протест, а мятеж».

Ах, да, в России, Беларуси, Казахстане и т.п. ведь нет легитимно избранной власти, там выборы не свободны, не демократичны, нагло фальсифицируются и не отражают мнения избирателей. Ну а разные аномалии при подсчётах голосов в американских штатах – это как, демократично? ОК, избиркомы и суды в штатах отвергли претензии трампистов (в 90% случаев – по формальным основаниям, без рассмотрения дел по существу).

Но лучшим доказательством транспарентности и честности электоральной процедуры в США было бы единодушное неприятие инсинуаций Дональда Трампа про украденную победу. Мол, такого не было и быть не может. Однако многотысячные митинги сторонников уходящего президента, собираемые несмотря на жесточайшую цензуру соцсетей и #СМИ, говорят как раз об обратном. Впервые за всё время существования Республики американский избиратель не вполне уверен в честности состоявшихся выборов.

Однако ровно в тот момент, когда он пришёл за ответами к своим же конгрессменам, получил слезоточивый газ и пули. Изрядное торжество демократии увидел весь мир, да уж.

Ну и как теперь Америка будет продвигать свои принципы и ценности для отсталых народов? Кажется, вся американская демократия от победы демократов только проиграла, нет?